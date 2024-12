A Câmara Municipal de Rio Branco votará nesta segunda-feira (30), às 16h, um projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a contratar um empréstimo de R$ 67 milhões junto à Caixa Econômica Federal (CEF). Os recursos, provenientes do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), serão destinados à aquisição de ônibus elétricos e convencionais com tecnologia Euro 6, reforçando a frota do transporte público da capital.

De acordo com a gestão municipal, a operação de crédito foi previamente aprovada pelo Ministério das Cidades e está em conformidade com o processo legal. O prefeito Tião Bocalom destacou que o município mantém boa saúde fiscal e ressaltou os benefícios ambientais que a nova frota trará, contribuindo para a modernização e sustentabilidade do transporte coletivo.

Além da votação do empréstimo, os vereadores debaterão outras pautas importantes na sessão, entre elas: