Caminhão arrasta motociclista por quase cinco metros em acidente no interior do Acre

Um acidente de trânsito envolvendo um caminhão que transportava gás e uma motocicleta ocorreu nesta segunda-feira (23), na Avenida Coronel Mâncio Lima, em Cruzeiro do Sul. O piloto da moto foi arrastado por quase cinco metros.

Imagens capturadas no local mostram a motocicleta presa sob a cabine do caminhão após o impacto. De acordo com informações, o motociclista sofreu apenas escoriações leves, com o incidente resultando apenas em danos materiais.

O motorista do caminhão, que transportava gás pela empresa Fogás, relatou que a visibilidade estava prejudicada no momento da colisão. Ele afirmou que o veículo, devido ser alto, não permitiu ver a motocicleta, e que só parou após perceber o movimento de uma pessoa que sinalizou com a mão. Ao olhar pelo retrovisor, ele viu algo vermelho, percebendo assim, presença da moto.