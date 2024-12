Candidatos de concurso do Ifac protestam contra banca e instituição abre processo para investigação; entenda

Após reclamações dos candidatos do concurso público para docentes do Instituto Federal do Acre (Ifac), realizado pela banca Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), a instituição de ensino superior se manifestou por meio de nota pública nesta terça-feira.

De acordo com o informativo, a comissão organizadora do certame recebeu manifestação de 12 participantes que alegam não terem obtidos os vídeos, conforme estipulado no edital de REABERTURA DE PRAZO, o que previa a apresentação da gravação individual da Prova de Desempenho Didático.

O descumprimento ocasionou prejuízo para cerca de 10% dos candidatos “visto que segundo o próprio IDECAN cerca de 130 candidatos solicitaram seus vídeos), o que pode acarretar, mais uma vez, atrasos e descumprimento do cronograma previsto inicialmente”, destaca a nota.

Ainda segundo o Ifac, ao receber as notificações dos candidatos, por e-mail, foi notificado a empresa no dia 16 de dezembro informando o não cumprimento do atendimento, o que por si só ocasionaria a prorrogação do prazo de entrega dos vídeos. “Ainda no mesmo dia (16), a Comissão notificou, novamente, a empresa, sendo desta vez pelo não cumprimento de ajuste no cronograma. As duas notificações, até a presente data, ficaram sem atendimento e sem resposta por parte do IDECAN”, acrescenta.

Veja a nota completa.