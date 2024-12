Um vídeo enviado com exclusividade ao ContilNet mostra o momento em que um carro descontrolado cai do estacionamento da Catedral, no Centro de Rio Branco, na manhã deste domingo (15).

Nas imagens, é possível ver que quando o veículo cai de altura considerável, atinge em cheio o muro de uma casa próxima a Catedral, na Rua Avenida Brasil, uma das mais movimentadas da capital.

Após o impacto, o motorista desce do carro, aparentemente sem ferimentos graves. Ele chega a ser amparado por pessoas que estavam próximo ao local.

Não há informações sobre a causa do acidente.

VEJA: