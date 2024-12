Carro invade preferencial, derruba motociclista e condutor foge sem prestar socorro à vítima

O motociclista Alison da Silva Ferreira, de 27 anos, foi vítima de um acidente de trânsito causado por um motorista de um carro ainda não identificado, na noite desta segunda-feira (23), no cruzamento da Rua das Mangueiras com a Avenida Sobral, no bairro Boa União, na região da Baixada da Sobral.

Segundo os relatos da própria vítima, ele trafegava no sentido centro-bairro em uma motocicleta modelo Titan, de cor vermelha, quando, de forma inesperada, um carro saiu da Rua das Mangueiras e invadiu a preferencial, causando o acidente.

Na colisão, Alison foi arremessado a uma distância considerável e sofreu uma fratura no antebraço direito. Após o acidente, o motorista do carro fugiu sem prestar socorro à vítima.

Populares que passavam pelo local ajudaram a vítima e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico (07), realizou os primeiros atendimentos e encaminhou o jovem ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

O Policiamento de Trânsito também esteve no local e isolou a área para o trabalho da perícia. Como o motorista fugiu, foi confeccionado um boletim de ocorrência, e o caso será investigado pela Polícia Civil.