A Polícia Civil de Itabira, Minas Gerais, cumpriu um mandado de busca e apreensão contra o suspeito de induzir Joycilene Araújo, de 41 anos, a cometer suicídio, no estado do Acre.

O homem teria aplicado um golpe na mulher, que devido a situação que se encontrava recorreu ao suicídio. A filha e irmã da vítima gravaram uma transmissão ao vivo nas redes sociais pedindo ajuda das autoridades.

SAIBA MAIS: Caso Joyce: Polícia abre inquérito para investigar namorado, acusado de violência psicológica

As investigações seguem em andamento e maiores informações não foram liberadas pela polícia.

De acordo com a irmã da vítima, o homem fez com que a mulher realizasse a transferência um valor que gira em torno de R$3,5 mil, para comprar um aparelho celular. Entretanto, com o passar do tempo a frequência, e os valores, das transferências aumentaram, ultrapassando o valor de R$200 mil o montante total.

Ao G1, o homem negou as acusações e disse que está sofrendo com calúnia e difamação.