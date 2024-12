Causa da morte de Úrsula, irmã de MC Kevin, é revelada

Úrsula Muga Silva, irmã do cantor MC Kevin, faleceu aos 36 anos na última terça-feira (17/12). A notícia foi compartilhada por Valquíria Nascimento, mãe do funkeiro, que utilizou as redes sociais para agradecer o carinho recebido e desabafar sobre a perda. Hoje (18/12), ela também aproveitou para confirmar a causa da morte: complicações após uma trombose.

“Ela estava com um problema de trombose. Acabou passando mal e indo embora”, explicou Valquíria nos Stories.Úrsula era mãe de quatro filhos, que agora ficarão sob os cuidados do pai.

Valquíria relembrou o jeito alegre e leve da enteada: “Mesmo doente, ela era muito pra cima, sempre rindo. Uma menina cheia de vida.” A trombose, doença que causa a formação de coágulos nos vasos sanguíneos, pode ser fatal quando não tratada adequadamente.

A madrasta de Úrsula também trouxe à tona detalhes sobre a criação da enteada. Valquíria revelou que Úrsula perdeu a mãe biológica aos 12 anos e, desde então, foi criada por ela até os 19 anos. “Ela é filha do pai dos meus filhos e irmã dos meus meninos. Cresceu comigo, era parte da família”, lembrou, emocionada.

Abalada, Valquíria deixou um recado de reflexão aos seus seguidores, pedindo que todos valorizem as pessoas que amam enquanto ainda há tempo. “Amem de verdade, enquanto ainda dá. Não sabemos o dia de amanhã”, escreveu a matriarca, que segue recebendo apoio dos fãs e amigos.