Cientistas apontam café da manhã ideal para a saúde do coração

Pela primeira vez, pesquisadores avaliaram como a composição do café da manhã impacta na saúde cardíaca. A pesquisa foi realizada pelo Centro de Pesquisas do Hospital del Mar, de Barcelona, na Espanha, e está publicada no Journal of Nutrition, Health and Aging.

Os pesquisadores acompanharam 383 voluntários, com idades entre 55 e 75 anos, que participam de um ensaio clínico que compara a dieta mediterrânea com outros protocolos alimentares. Para analisar os efeitos do café da manhã sobre o risco cardíaco, eles observaram a saúde dos participantes, que estavam obesos ou acima do peso, por três anos.

Os resultados mostraram que os participantes que concentraram de 20 a 30% da ingestão diária de calorias no café da manhã tiveram resultados melhores em relação ao controle de peso, IMC e circunferência abdominal do que os que comeram mais ou menos que isso.

Getty Images

A mesma ingestão de calorias também foi associada a níveis significativamente mais baixos de triglicerídeos e níveis mais altos de colesterol HDL, também chamado de colesterol bom.

Além da quantidade de calorias, também pesou par ao resultado favorável a qualidade do cardápio. Os melhores resultados foram alcançados pelos particpantes que comiam quantidades certas de proteína, gorduras de alto valor, fibras e minerais, como potássio e ferro.

“O café da manhã é a refeição mais importante do dia, mas o que e como você come importa. Comer quantidades controladas — nem muito nem pouco — e garantir uma boa composição nutricional é crucial. Nossos dados mostram que a qualidade está associada a melhores resultados de fatores de risco cardiovascular. É tão importante tomar café da manhã quanto ter um café da manhã de qualidade”, afirmou Álvaro Hernáez, pesquisador do Instituto de Pesquisa do Hospital del Mar, CIBER para Doenças Cardiovasculares (CIBERCV) e professor da Faculdade de Ciências da Saúde de Blanquerna na Universidade Ramon Llull.

Sugestões de nutricionistas

Nutricionistas ouvidos pelo Metrópoles apontaram como montar cardápios saudáveis de café da manhã. Em entrevista anterior, a nutricionista Aline Xavier Maboni recomendou uma versão do café tradicional do brasileiro com melhor balanço nutricional. “Um pão francês com ovos e queijo branco mais alguma fruta, como mamão”, diz ela.

O nutricionista Leandro Rodrigues lembrou da importância de evitar alimentos com a açúcar e gordura na primeira refeição do dia. “O essencial é mantermos a nossa alimentação o mais natural possível, evitando os ultraprocessados”, afirmou.

