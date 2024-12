Climão entre Jade Picon, Marquezine e João marca “after” de Ludmilla

No último domingo (8/12), aconteceu o segundo show da turnê Numanice #3, de Ludmilla, no Rio de Janeiro. O evento foi mais um sucesso absoluto, mas no “after” que os holofotes se voltaram para um momento inesperado.

Calma, que nós vamos explicar! Segundo fontes da coluna Fábia Oliveira, o evento pós-show, conhecido por ser reservado à nata das celebridades, diminuiu consideravelmente a lista de convidados nos últimos tempos. Entre os que marcaram presença estavam Bruna Marquezine e João Guilherme, casal queridinho do momento.

Pois bem. Tudo parecia tranquilo até Jade Picon surgir no evento. A influenciadora chegou em grande estilo, mas bastaram dois minutos no mesmo local em que Bruna e João estavam para o clima esquentar — e não de um jeito positivo. Jade, visivelmente incomodada, deu meia-volta e saiu com uma expressão de poucos amigos.