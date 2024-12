Cobra grande no Acre: historiador conta lenda da gigante da Gameleira

O historiador e jornalista, Thiago Gomide, publicou um vídeo nas redes sociais sobre sua passagem no Acre falando de uma lenda muito conhecida no estado, a cobra grande da Gameleira, que ganha vida nas margens do Rio Acre, em Rio Branco.

Presente no imaginário popular, relatos antigos destacam que a gigantesca serpente vivia nas águas profundas do manancial, à frente da imponente igreja Nossa Senhora da Conceição.

“Que monstro do lago Ness que nada, aqui no Acre o que tem é a cobra grande e ela mora ali oh, embaixo daquela igreja. Fica sempre também embaixo da Gameleira e protege esse grande rio”, disse o historiador.

Veja o vídeo: