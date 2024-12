Colisão entre carro e moto deixa um homem morto no interior do Acre; veja vídeo

Um motociclista identificado como Willian da Silva Câmara, de 25 anos, morreu em um acidente na noite desta segunda-feira (9), em frente ao Posto Equador, localizado no município de Senador Guiomard.

De acordo com informações de testemunhas, Willian conduzia uma motocicleta modelo Titan, de cor vermelha, no sentido Rio Branco/Quinari, quando colidiu com um carro modelo Honda City, de cor prata, que seguia no sentido contrário.

O veículo realizou uma conversão irregular, cruzando a faixa contínua, para acessar o posto de combustível. O motociclista não conseguiu frear a tempo e bateu na lateral do automóvel.

O impacto foi fatal para Willian, que teve o capacete arremessado a cerca de 20 metros do local da colisão. Ele sofreu um forte impacto na cabeça e morreu antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A condutora do carro, cuja identidade não foi divulgada, estava em estado de choque após o acidente, mas não sofreu ferimentos. Ela foi atendida pelo Samu e encaminhada para o hospital.

Willian era eletricista e trabalhava em uma lanchonete chamada Deck, localizada a poucos metros do local do acidente. Ele estava a caminho do trabalho no momento da colisão. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) e levado para Rio Branco, onde será liberado para os familiares.

