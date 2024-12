Colono que ficou gravemente ferido em acidente não resiste e morre no pronto-socorro

O colono Francisco Menezes Barcio, de 40 anos, que ficou gravemente ferido, em um acidente no Km 100 da Rodovia AC-90, na manhã de domingo (29), não resistiu e morreu no pronto-socorro de Rio Branco.

VEJA MAIS: Colisão entre motociclistas deixa duas pessoas gravemente feridas na zona rural de Sena Madureira

O acidente aconteceu a 30 km da estrada principal, já no km 2 do ramal Miragina, na zona rural do município de Sena Madureira/AC, quando um adolescente trafegava em uma motocicleta e ao entrar no ramal, ao fazer uma curva, bateu de frente com a motocicleta que era conduzida por Francisco.

O colono Francisco ficou gravemente ferido, tendo sangramento nos dois ouvidos, sangramento nasal, fratura na perna direita, trauma facial, afundamento de crânio, corte no supercílio e sinais de fratura na base do crânio, o que ocasionou um traumatismo crânioencefálico (TCE) gravíssimo, enquanto o adolescente sofreu apenas um corte no supercílio.

Na manhã desta segunda-feira, 30, a família foi informada sobre a morte do colono. Francisco Menezes chegou a ser intubado, mas não resistiu.