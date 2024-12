Com premiação em dinheiro, cidade no Acre realiza primeiro campeonato da mentira e tiro de baladeira

Cruzeiro do Sul, cidade no interior do Acre, será palco neste domingo (22) de uma competição para lá de inusitada. Trata-se de um evento que definirá o maior contador de mentiras e também a escolha do melhor atirador de baladeira, brinquedo de pontaria conhecido também como estilingue.

Segundo informações, a competição é realizada pelo empresário Antônio Edson da Silva Guimarães, e deve garantir prêmios especiais para os participantes e muita diversão.

O campeonato vai acontecer no Restaurante Sabor da Floresta, na BR-364, entre os rios Crôa e Lagoinha. Para o idealizador, o evento tem como objetivo “proporcionar lazer, além de reunir amigos e resgatar o hábito de contar histórias e reunir gerações”.

O júri deve escolher entre as três mentiras mais criativas, e dar o prêmio de R$ 50 para o primeiro colocado, R$ 20 para o segundo e R$ 15 para o terceiro.

Já para a competição de Tiro de Baladeira, os participantes terão que acertar alvos a 20 metros. Os quatro melhores atiradores receberão prêmios entre R$ 100 e R$ 25.