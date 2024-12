Comemorando 48 anos, vice-governadora Mailza Assis recebe declaração apaixonada do namorado

A terça-feira (10) começou repleta de carinho e declarações para a vice-governadora do Acre, Mailza Assis, que comemora 48 anos de vida. Entre as inúmeras mensagens recebidas, uma homenagem especial veio do namorado, Madson Cameli, que usou as redes sociais para expressar seu amor e admiração pela aniversariante.

Com um tom nostálgico e no estilo “vintage”, Madson destacou a importância de Mailza em sua vida e exaltou suas qualidades. “Você é uma luz que guia. Um exemplo de coragem. E um coração cheio de amor que acolhe a todos. Hoje quero que saiba o quanto é amada e valorizada. Estarei ao seu lado torcendo por você, te amando e te apoiando em tudo. Te amo e desejo que este dia seja tão especial quanto você merece,” escreveu o funcionário público, em uma declaração que encantou seguidores e amigos do casal.

A mensagem de Madson rapidamente atraiu a atenção de apoiadores da vice-governadora, que também aproveitaram o espaço para deixar suas felicitações. Diversos admiradores e lideranças políticas destacaram a trajetória de Mailza e desejaram a ela saúde, felicidade e sucesso em sua caminhada pessoal e profissional.