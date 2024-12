Como identificar whey protein adulterado? Nutri alerta para cuidados

Todos sabem que o whey protein se tornou um queridinho do mundo fitness, principalmente para quem quer ganhar massa muscular. Contudo, além da dose certa de proteína, há uma questão que tem tirado o sono dos consumidores: os produtos falsificados ou adulterados.

Nessa sexta-feira (6/12), chegou ao fim o prazo para que nove sites no Brasil suspendam a venda de 48 marcas do item. A medida foi adotada depois que a Associação Brasileira de Empresas de Produtos Nutricionais (ABENUTRI) enviou ao governo um estudo apontando adulterações nos produtos por não apresentarem a quantidade de proteína informada nos rótulos.

A decisão de suspensão das vendas é da Secretaria Nacional do Consumidor, órgão pertencente ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. “Os riscos podem ser os mais variados, desde alergias leves, constipações em desconfortos intestinais até a morte”, informou Marcelo Bella, presidente da ABENUTRI.

Atenção na hora da compra!

De acordo com a nutricionista Thaís Pacheco de Oliveira, na hora de escolher um whey protein, o principal é olhar bem a tabela nutricional. “Ali, o valor da proteína sempre tem que ser maior do que o valor do carboidrato”, explica ao Metrópoles.

Além de não produzir os efeitos esperados, o whey protein pirata pode fazer muito mal à saúde. Desde 2022, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) vem alertando para falsificações de suplementos.

Por isso, Thaís comenta que é essencial comprar de marcas e lojas de confiança, além de contar com a indicação de um profissional especializado. A nutricionista alerta ainda que é preciso desconfiar de descontos muito grandes e preços muito abaixo do mercado.

“O whey adulterado pode influenciar diretamente de forma negativa no seu objetivo, pois, se ele tiver com calorias a mais e seu objetivo for emagrecer, você não alcançará esse resultado da forma que deveria, fora que pode acarretar em diarreia, entre outros desconfortos”, pontua.