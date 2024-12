Como sexo com neandertais pode ter ajudado a salvar a humanidade

Embora estes humanos europeus primitivos tenham sido vistos por muito tempo como uma espécie que dominamos com sucesso após deixar a África, novos estudos mostram que apenas os humanos que cruzaram com os neandertais prosperaram, enquanto outras linhagens foram extintas.

Na verdade, os genes neandertais podem ter sido cruciais para o nosso sucesso, nos protegendo de novas doenças com as quais não havíamos nos deparado antes.

A pesquisa identifica pela primeira vez um curto período, há 48 mil anos, quando os Homo sapiens cruzaram com os neandertais depois de deixar a África, após o qual eles se espalharam para o resto do mundo.

Os Homo sapiens já haviam atravessado o continente africano antes disso, mas a nova pesquisa mostra que estas populações antes do período de cruzamento com os neandertais não sobreviveram.

“Vemos os humanos modernos como uma grande história de sucesso, saindo da África há 60 mil anos e se espalhando por todos os ecossistemas para se tornar o mamífero mais bem-sucedido do planeta”, diz ele. “Mas no início, não éramos, fomos extintos várias vezes.”

A pesquisa, publicada na revista científica Nature, também oferece uma nova perspectiva sobre o motivo da extinção dos neandertais logo após a chegada dos humanos modernos da África. Ninguém sabe por que isso aconteceu, mas as novas evidências nos afastam das teorias de que as ações da nossa espécie os levaram à extinção ou que, de alguma forma, éramos física ou intelectualmente superiores.

O clima era incrivelmente instável naquela época. Podia mudar de quase tão quente quanto é hoje para um frio intenso, às vezes durante a vida de uma pessoa, de acordo com Chris Stringer, do Museu de História Natural de Londres, que é independente da nova pesquisa.

“O estudo mostra que, perto do fim da sua temporada no planeta, os neandertais estavam em um número muito baixo, eram menos diversificados geneticamente do que os humanos modernos com os quais conviviam, e talvez não fosse preciso muito para levá-los à extinção”, ele afirmou.