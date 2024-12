Completa 50 anos o acordo que pôs fim aos Beatles em meio a ‘muitas tensões’

Esse documento, conhecido como “Acordo dos Beatles”, traz as assinaturas dos quatro integrantes da banda e permitiu ao quarteto dividir de forma estruturada os direitos de propriedade das músicas e organizar as questões jurídicas relacionadas à separação.

Entre as causas da dissolução do grupo, apontadas pelos diversos autores que escreveram sobre o quarteto, aparecem diferenças pessoais, conflitos criativos e a morte em 1967 do empresário Brian Epstein, que acompanhava a banda desde o início. O substituto dele, Allen Klein, nunca conseguiu unanimidade entre o quarteto.

— Havia muita tensão entre vários membros do grupo — disse Holly Tessler, chefe do curso de mestrado dedicado ao estudo dos Beatles na Universidade de Liverpool.

— É bem possível que a dissolução só tenha sido oficializada em termos legais no início de janeiro. Mas no que diz respeito aos Beatles, o acordo foi feito em 29 de dezembro, quando John assinou e a data foi acrescentada à mão ao documento datilografado. — explica Doggett.

— Com quatro carreiras solo em andamento, os negócios do grupo eram muito complicados de resolver. Houve também implicações fiscais consideráveis, bem como a questão do cumprimento do contrato com a Capitol Records, que se estendeu até 1976 — disse Kenneth Womack, autor do livro “Solid state: A história de Abbey Road e o fim dos Beatles”, publicado em 2013.