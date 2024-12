Concurso elege sósia negro de Selton Mello; entenda

O ator Selton Mello ganhou um sósia um tanto inusitado na tarde deste domingo (1º/12), após a realização de um concurso que buscava a pessoa mais parecida com o ator, no Rio de Janeiro. Quem ganhou a disputa foi o jovem Ramon Carneiro, que se intitulou como “o primeiro sósia negro do Selton Mello”.

Ele conquistou a torcida reunida no Estação NET de Cinema, mas começou a campanha pela vitória na última sexta-feira. Nas redes sociais, ele revelou que participaria do concurso e pediu fotos para os seguidores.

“Se você puder, vote em mim. Por que o Selton Mello tem que ser somente branco? Vote em mim pelo primeiro Selton Mello negro, a favor da inclusão e da diversidade”, brincou ele em um dos vídeos.

No discurso da vitória, ele aproveitou para agradecer o engajamento das pessoas nas redes sociais. “Obrigada a todo mundo que apoiou essa pataquada. (…) Por que não, né? Por que o Selton Mello não pode ser negro? Por que o Selton Mello não pode ser gay?”, brincou.

Como premiação, ele levou para casa um liquidificador, como referência ao filme Reflexões de um Liquidificador, no qual o ator dá voz ao eletrodoméstico. Além disso, ganhou cinco ingressos para ver filmes no cinema de rua.