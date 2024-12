Concurso Embrapa: inscrições iniciam nesta segunda-feira; 1.027 vagas

As inscrições do concurso Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) iniciam nesta segunda-feira (16/12)! São ofertadas 1.027 vagas de níveis fundamental, médio e superior. O salário inicial é de até R$ 12.814,61.

Os interessados poderão se inscrever pelo site do Cebraspe, banca organizadora do certame, a partir das 10h deste 16 de dezembro. O período de inscrição será encerrado às 18h do dia 7 de janeiro de 2025. Para homologar a candidatura é necessário efetuar o pagamento das taxas, nos valores seguintes:

Pesquisador: R$ 170,00

Analista: R$ 150,00

Técnico: R$ 80,00

Assistente: R$ 60,00

As provas objetivas e discursiva serão aplicadas no dia 23 de março de 2025, nas capitais dos 26 estados brasileiros, no Distrito Federal e nas cidades onde há sede da Embrapa.

Panorama do concurso Embrapa

Organizado pelo Cebraspe, o concurso Embrapa oferta 1.027 vagas de níveis fundamental, médio e superior. O salário inicial é de até R$ 12.814,61.

Confira, abaixo, a distribuição das vagas:

404 vagas para Analista;

319 vagas para Pesquisador;

242 vagas para Técnico;

62 vagas para Assistente.

O cargo de assistente tem como requisito o nível fundamental incompleto (no mínimo 5º ano) , com salário inicial de R$ 2.186,19;

, com salário inicial de R$ 2.186,19; Para técnico, é exigido nível médio ou técnico (conforme a especialidade), o salário inicial é de R$ 5.556,81;

(conforme a especialidade), o salário inicial é de R$ 5.556,81; Para analista, é exigido nível superior de acordo com as áreas determinadas no edital , iniciais de R$ 10.921,33;

, iniciais de R$ 10.921,33; Já o cargo de pesquisador exige mestrado em áreas específicas, e possui salário inicial de R$ 12.814,61.

Os candidatos serão avaliados por meio das etapas seguintes:

Provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;

Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, somente para o cargo de Pesquisador e para o cargo de Analista nas opções 40009493, 40000176, 40002311, 40007169, 40000642, 40001150, 40000981, 40002490, 40003250, 40000383, 40002367, 40000202, 40000237, 40000648, 40000432, 40000497, 40004569, 40001151 e 40001348;

Defesa de memorial e apresentação de projeto de pesquisa, de caráter classificatório, somente para o cargo de Pesquisador;

Prova prática, de caráter eliminatório e classificatório, somente para o cargo de Técnico, nas opções 40000002, 40001925 e 40004381, e para o cargo de Assistente, nas opções 40000007 e 40000035; e

Avaliação de títulos, de caráter classificatório, somente para o cargo de Pesquisador.

Confira, abaixo, a estrutura das provas:

Resumo do concurso Embrapa