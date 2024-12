Concurso Embrapa tem 1.027 vagas; veja detalhes e saiba o que estudar

As inscrições do concurso Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) estão abertas e os interessados no certame já devem iniciar a preparação sabendo o que estudar!

São ofertadas 1.027 vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os aprovados irão receber os seguintes salários iniciais:

Pesquisador: R$ 12.814,61

Analista: R$ 10.921,33

Técnico: R$ 5.556,81

Assistente: R$ 2.186,19

Interessados devem entrar no site da banca Cebraspe até o dia 7 de janeiro de 2025 e efetuarem o pagamento das seguintes taxas:

Pesquisador: R$ 170,00

Analista: R$ 150,00

Técnico: R$ 80,00

Assistente: R$ 60,00

As provas objetivas e discursiva serão aplicadas no dia 23 de março de 2025, nas capitais dos 26 estados brasileiros, no Distrito Federal e nas cidades onde há sede da Embrapa.

Veja, abaixo, o conteúdo programático do concurso Embrapa!

Conteúdo programático do concurso Embrapa

Abaixo, é possível conferir o conteúdo programático de conhecimentos gerais do concurso Embrapa:

LÍNGUA PORTUGUESA (APENAS PARA AS ESPECIALIDADES DOS CARGOS DE PESQUISADOR, ANALISTA E TÉCNICO) : 1 Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. 2 Reconhecimento de tipos e gêneros textuais. 3 Domínio da ortografia oficial. 4 Domínio dos mecanismos de coesão textual. 4.1 Emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição, de conectores e de outros elementos de sequenciação textual. 4.2 Emprego de tempos e modos verbais. 5 Domínio da estrutura morfossintática do período. 5.1 Emprego das classes de palavras. 5.2 Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração. 5.3 Relações de subordinação entre orações e entre termos da oração. 5.4 Emprego dos sinais de pontuação. 5.5 Concordância verbal e nominal. 5.6 Regência verbal e nominal. 5.7 Emprego do sinal indicativo de crase. 5.8 Colocação dos pronomes átonos. 6 Reescrita de frases e parágrafos do texto. 6.1 Significação das palavras. 6.2 Substituição de palavras ou de trechos de texto. 6.3 Reorganização da estrutura de orações e de períodos do texto. 6.4 Reescrita de textos de diferentes gêneros e níveis de formalidade.

PLANO DIRETOR DA EMBRAPA (APENAS PARA OS CARGOS DE PESQUISADOR, ANALISTA E TÉCNICO): Plano Diretor da Embrapa 2024-2030 (disponível no endereço eletrônico https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1163372/1/PDE-2024-2030.pdf).

Os demais conteúdos do concurso Embrapa podem ser vistos no edital!

Resumo do concurso Embrapa