Concurso ICMBio: veja as atribuições dos cargos ofertados; 350 vagas

O edital do concurso ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação à Biodiversidade) está publicado e uma dúvida comum entre os concurseiros é sobre as atividades que serão exercidas após ingressarem nas carreiras!

São ofertadas 350 vagas de nível superior para Analista Administrativo e Analista Ambiental, a serem distribuídas da seguinte maneira:

Os aprovados irão receber o salário inicial de R$ 8.817,72 e serão lotados em uma das unidades organizacionais localizadas na Região ou na Sede em Brasília/DF.

Interessados devem entrar no site da banca Cebraspe, entre os dias 16 de dezembro de 2024 e 3 de janeiro de 2025. Para homologar a candidatura é necessário efetuar o pagamento das taxas, nos valores a seguir:

Analista Administrativo: R$93,00

Analista Ambiental: R$99,00

As provas serão aplicadas no dia 23 de fevereiro de 2025. Confira, nesta matéria, as atribuições dos cargos ofertados no concurso ICMBio!

Atribuições do concurso ICMBio

Os aprovados no concurso ICMBio terão de exercer as atividades abaixo:

Analista Administrativo: Exercício de todas as atividades administrativas e logísticas relativas ao exercício das competências constitucionais e legais.

Analista Ambiental: Planejamento ambiental, organizacional e estratégico afetos à execução das políticas nacionais de meio ambiente formuladas no âmbito da União, em especial as que se relacionem com as seguintes atividades: regulação, controle, fiscalização, licenciamento e auditoria ambiental; Monitoramento ambiental; gestão, proteção e controle da qualidade ambiental; Ordenamento dos recursos florestais e pesqueiros; Conservação dos ecossistemas e das espécies neles inseridas, incluindo seu manejo e proteção; e Estímulo e difusão de tecnologias, informação e educação ambiental.



Resumo do concurso ICMBio