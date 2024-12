Concurso MPU: retificação altera carreira de Técnico e Analista. Confira!

Novidade sobre o concurso MPU! Nesta sexta-feira, 27 de dezembro de 2024, foi publicada no Diário Oficial da União uma retificação da Portaria PGR/MPF nº 216, de novembro de 2024.

Essa alteração traz mudanças importantes para o concurso do Ministério Público da União (MPU), afetando especificamente os cargos de Técnico do MPU – Polícia Institucional e Analista do MPU – Junta Médica em Psiquiatria. As mudanças incluem ajustes nos requisitos e na nomenclatura de alguns cargos.

Confira abaixo todos os detalhes sobre as mudanças.

Saiba tudo sobre o concurso MPU aqui.

🚀 PANORAMA DOS CONCURSOS 2025

A programação mais completa para ficar por dentro dos maiores concursos e vagas previstas para você se preparar ainda em 2025.

Inscreva-se no formulário abaixo e saiba como mudar de vida 👇

Concurso MPU: o que muda?

Atenção, concurseiros! A retificação da Portaria PGR/MPF nº 216, de novembro de 2024, traz mudanças importantes para os cargos de Técnico e Analista do MPU. A seguir, explicamos as alterações e o que elas significam

Técnico do MPU – Especialidade Policial Institucional

Se você está interessado na vaga de Técnico do MPU, na especialidade de Policial Institucional, uma das principais mudanças refere-se à exigência da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Antes, o candidato precisava possuir CNH nas categorias D ou E. Agora, a exigência foi atualizada para a categoria B, o que pode facilitar o processo para os futuros candidatos.

Além disso, o cargo de Técnico do MPU mantém as exigências de escolaridade (ensino superior completo) e de habilitação legal para manuseio de armas de fogo, conforme a Lei nº 12.694, de 24/7/2012.

Analista do MPU – Especialidade Junta Médica em Psiquiatria

Para o cargo de Analista do MPU, houve uma alteração importante na nomenclatura. O cargo de Analista do MPU/Perícia Médica em Psiquiatria foi renomeado para Analista do MPU/Junta Médica em Psiquiatria. Essa mudança reflete uma atualização no nome da especialidade, mas não afeta as atribuições ou os requisitos essenciais para o cargo.

A mudança na nomenclatura é uma formalização que pode impactar a forma como o cargo será apresentado nos próximos concursos, mas não altera o conteúdo ou as responsabilidades da função.

Clique aqui para conferir a retificação completa!

Concurso MPU: edital até março de 2025!

O concurso MPU está previsto para ser publicado até o primeiro trimestre de 2025, conforme confirmado em notícia recente no site oficial do Ministério Público Federal, oferecendo vagas para os cargos de Técnico e Analista.

O certame contará com vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva.

As remunerações iniciais para os aprovados variam de R$ 10.445,64 para o cargo de Técnico e R$ 16.245,76 para o cargo de Analista, já com o auxílio-alimentação incluso.

Fique por dentro de TUDO sobre o concurso MPU clicando aqui!

Prepare-se com o Gran: Assinatura Ilimitada 9.0*

Assine agora e receba acesso IMEDIATO a plataforma que mais aprova em concursos públicos e, o melhor, com a Maia, a Inteligência Artificial do GRAN que veio para revolucionar como você estuda. Faça o teste de 07 dias. O Gran está comprometido com a sua preparação! Satisfação garantida ou seu dinheiro de volta!

*Os cursos para OAB, CFC e Residências não estão disponíveis na Assinatura Ilimitada.

Resumo do concurso MPU