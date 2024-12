Confira os locais de prova da primeira fase do 42º Exame de Ordem Unificado

A Coordenação Nacional do Exame de Ordem Unificado da OAB divulgou, nesta segunda-feira (25/11), os locais de realização da 1ª fase (prova objetiva) do 42º Exame de Ordem Unificado (EOU).

A prova será aplicada no próximo domingo (1º/12), das 13h às 18h. Os portões das unidades de aplicação serão fechados às 12h30, sempre observando o horário oficial de Brasília. O gabarito preliminar da prova será publicado no mesmo dia.

Os examinandos poderão consultar os locais de realização da prova por meio de link específico na página de acompanhamento do Exame de Ordem e deverão comparecer ao endereço com antecedência mínima de uma hora e meia do horário fixado para o seu início.

Consulta individual aos locais da prova objetiva (1ª fase)

Edital – locais e horário de realização da prova objetiva (1ª fase)