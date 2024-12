Conheça João Fonseca, o brasileiro campeão do Next Gen Finals e apontado como grande promessa do tênis mundial

Aos 18 anos, João Fonseca segue quebrando barreiras e se consolidando cada vez mais no circuito. Neste domingo, o brasileiro conquistou o NextGen Finals, torneio que reúne os 8 tenistas até 20 anos que mais pontuaram na temporada, em Jeddah, na Arábia Saudita. O carioca foi campeão invicto e, na decisão, venceu o estadunidense Learner Tien, de 19 anos, com parciais de 2/4, 4/3(8), 4/0 e 4/2. Esta é a única competição do circuito com regras adaptadas e sets até 4 games.

Desde a criação do torneio, em 2017, apenas três tenistas de 18 anos foram campeões: o italiano Jannik Sinner, em 2019, e o espanhol Carlos Alcaraz, em 2021. Eles são, atualmente, os números 1 e 2 do mundo e venceram os 4 Grand Slams da atual temporada.

Fonseca vem chamando a atenção do circuito desde que assumiu a liderança do ranking juvenil, em 2023. Ano passado, ele conquistou o US Open Júnior, coincidentemente também vencendo Tien na final. Em fevereiro deste ano, ele ganhou convite para o Rio Open, um ATP 500, e surpreendeu a todos vencendo o então 36 do mundo Arthur Fils, da França, por arrasadores 6/0 e 6/4 na estreia.

Depois, João venceu o chileno Cristian Garin, campeão do torneio em 2020, e se tornou o brasileiro mais jovem da história a alcançar as quartas de final de simples em um ATP. Ele voltou a repetir este feito três meses depois, no ATP 250 de Bucareste, na Romênia. Na semana seguinte, Fonseca recebeu convite para um torneio ainda mais forte, o Masters 1000 de Madri, na Espanha, e foi o mais jovem brasileiro a vencer um jogo na competição.

Fonseca seguiu a temporada com resultados muito acima da média para a sua idade. Em agosto, conquistou seu primeiro título profissional de simples, no Challenger de Lexington, nos Estados Unidos. Já em setembro, venceu seus dois primeiros jogos na Copa Davis (principal competição por países do circuito masculino).

Estes resultados fizeram o brasileiro saltar da 727ª para a 145ª posição em 2024. Apesar do grande avanço, a impressão é de que ele já poderia estar no top 100, pois focou em um calendário mais difícil e diversificado, e fez pausas no calendário para se preparar melhor fisicamente.

Este ano, o carioca fez jogos equilibrados contra tenistas do top 50 e venceu três deles: Arthur Fils, hoje 20 do mundo, no Rio Open e no NextGen, e o tcheco Jakub Mensik, também no Next Gen.

Fonseca tem um longo caminho a percorrer, mas seu jogo chama a atenção, especialmente com seu forehand, que gera muita potência e tem muita precisão. Seu saque tem variações importantes e também é um importante em seu jogo. Ele também demonstra um jogo completo, com boa movimentação e precisão, até o momento, vem lidando bem com as situações de pressão que enfrentou.

Fonseca já foi elogiado por nomes como Novak Djokovic e Andy Roddick, é agenciado pela empresa de Roger Federer e, esta semana, conversou com Rafael Nadal. Ficamos na torcida para João conquistar muito mais no tênis brasileiro!