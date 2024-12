Conheça o currículo amoroso de Rayane Figliuzzi, novo affair de Belo

Rayane Figliuzzi é apontada como o novo affair de Belo. A influenciadora, inclusive, está curtindo o cruzeiro do artista com toda pompa e circunstância. Mas se engana quem pensa que o pagodeiro é o único artista com quem a modelo se relacionou. O currículo da morena conta com jogadores de futebol, cantores e até gringos.

Um dos atletas que já passou pela vida de Rayane é Romário. Além do ex-jogador, o filho dele, Romarinho, que também atua no futebol, também já foi fisgado pela moça. E não para aí: Fábio Braz, ex-zagueiro do Corinthians e do Vasco, também integra a lista da influencer.

Outro artista que já foi apontado como affair de Rayane Figliuzzi é Saulo Poncio. Rumores dão conta que a modelo ficou com o cantor na época em que ele ainda era casado com Gabi Brandt.

Outro cantor que foi associado à modelo foi o rapper norte-americano Tyga. Nada mal, não é mesmo?

Rayane é empresária, atriz e modelo, tem 27 anos e atualmente soma mais de 128 mil seguidores nas redes sociais. Ela já apareceu na mídia antes, por ter estrelado o clipe da música Aquela Mina, de MC Mateus.

Ela também foi presa em 2022, acusada de estelionato. Segundo a polícia, ela pertencia à quadrilha conhecida como Família Errejota, especializada no chamado “golpe do motoboy”.

Cruzeiro de Belo

A morena usou os stories do Instagram, nesta terça-feira (10/12), para mostrar os bastidores do embarque e fazer publicidades, com uma música do artista de fundo. Ela chegou até o navio de helicóptero e contou que já foi direto tomar café da manhã. Depois, a modelo revelou detalhes de um ensaio fotográfico à bordo.

Em seu outro perfil privado somente para mulheres, onde mostra mais detalhes de sua rotina e conta com 192 pessoas, ela cobra R$ 19,90 para que as internautas virem seguidoras. Para ser aceito, é preciso fazer um pix.