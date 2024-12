Corpo de homem que estava desaparecido é encontrado às margens da BR-317; veja detalhes

O corpo de José Maria A. Júnior, de 26 anos, foi encontrado por populares na tarde desta sexta-feira (13) às margens da BR-317, nas proximidades do km 123, entre os municípios de Capixaba e Xapuri, interior do Acre.

Segundo informações de familiares de José Maria, ele trabalha como diarista em fazendas na região, mesmo após ter sofrido dois acidentes vasculares cerebrais (AVC), e conviver com as sequelas da doença.

A vítima foi encontrada, próximo a porteira de uma fazenda que fica as margens da BR-317. O corpo foi encontrado por populares, em seguida a Polícia Militar foi acionada, que ao chegar no local, confirmou a veracidade dos fatos e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e em seguida acionou os Agentes do Instituto Médico Legal (IML), que depois da perícia, o corpo foi removido e encaminhado para a sede do órgão em Rio Branco, para ser feito os exames cadavéricos.

Segundo o perito do Departamento de Polícia Técnico Científico (DPTC), não foram encontrados sinais de violência no corpo, e a polícia suspeita de morte por causas naturais. O laudo cadavérico deverá confirmar as circunstâncias da morte.

O caso será investigado pela Polícia Civil.