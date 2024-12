Corpo do empresário Rodrigo Pires será velado e sepultado no Cemitério Morada da Paz

O corpo do empresário Rodrigo Pires – que morreu em um grave acidente na noite desta quinta-feira (20) – será velado e sepultado no Cemitério Morada da Paz.

SAIBA MAIS: URGENTE: empresário Rodrigo Pires morre em trágico acidente na AC-40

A informação foi dada por familiares do empresário. O velório começa a partir das 06h. O sepultamento deve acontecer também nesta sexta-feira (20), a partir das 17h.

Acidente trágico

O empresário, publicitário e produtor rural Rodrigo Pires, de 35 anos, morreu em um trágico acidente na AC-40, entre Rio Branco e Senador Guiomard, na noite desta quinta-feira (18).

A informação é de que o veículo em que ele estava colidiu frontalmente com uma carreta. A violência do impacto fez com que o motor do carro fosse parar embaixo da carreta.

Testemunhas relataram que o veículo menor invadiu a pista contrária, mas as autoridades ainda não confirmaram essa informação. O condutor da carreta não sofreu ferimentos graves e permaneceu no local.