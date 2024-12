Cotado no Botafogo, Pedro Caixinha é anunciado como novo técnico do Santos

Cotado no Botafogo caso Artur Jorge saia, Pedro Caixinha foi anunciado por Pedro Martins, ex-diretor do Glorioso e novo CEO do Santos, como novo técnico do Peixe nesta segunda-feira (23/12).

– Assim que finalizei meus compromissos com o Botafogo, foram abertas algumas possibilidades. Caminhos com treinador e jogadores. E procurei recuperar nossas conversas para um plano operacional pelas nossas escolhas. Treinador é complexo, um líder é muito importante. Estudei com carinho e no detalhe as opções. Um nome me despertou a atenção. Já conhecia e fecha com a visão do Santos. Um nome disputado do mercado e que na minha visão está sendo visto e esteve buscando um projeto de futebol. Um projeto de futebol transcende o que é o próximo jogo, próximo mês. Estamos falando de um nome que busca visão de futuro. Dou boas-vindas a Pedro Caixinha – afirmou Pedro Martins em entrevista coletiva.

Pedro Caixinha, ex-técnico do Red Bull Bragantino, chegou a ter negociações avançadas com o Grêmio, mas o acordo acabou não acontecendo. O português também chegou a ser especulado no Atlético-MG, que não conseguiu fechar com Luís Castro.

Caixinha era bem cotado internamente no Botafogo caso Artur Jorge não fique para 2025. Campeão brasileiro e da Libertadores, o treinador ainda não confirmou que fica na próxima temporada, mesmo tendo contrato válido por mais um ano com o Glorioso.