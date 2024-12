Coutinho desencanta, Vasco vence Atlético-MG e se garante na Sul-Americana

Na melhor atuação de Philippe Coutinho desde seu retorno, o Vasco venceu o Atlético-MG por 2 a 0, nesta quarta-feira (4), em São Januário, pela 37ª e penúltima rodada do Brasileirão 2024.

O camisa 11 participou dos dois gols: deu assistência para Vegetti no primeiro, e marcou o segundo, seu primeiro no estádio vascaíno neste ano.

Com a vitória, que dá fim a uma sequência negativa de cinco jogos, o Vasco está matematicamente garantido na Copa Sul-Americana de 2025 — veja a tabela atualizada.

O Galo, por sua vez, não vence há 12 jogos, amplia o contexto de crise após a derrota na final da Libertadores e pode terminar o ano sem torneio continental para disputar em 2025.

Vegetti encerra seca de seis jogos

Apesar de dominar a partida desde o primeiro tempo, o time carioca só foi abrir o placar na etapa final. Aos sete minutos, Coutinho recebeu na entrada da área e deu passe açucarado para Vegetti, que não desperdiçou.

O capitão e artilheiro vascaíno deu fim a uma longa seca: ele não marcava há seis jogos, desde que fez o gol do Vasco exatamente contra o Galo, no jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil.

Coutinho: o nome do jogo

O segundo gol do Vasco, assim como o primeiro, nasceu de um desarme inteligente na intermediária, dessa vez de Mateus Carvalho. O próprio volante passou para Lucas Piton, que cruzou na medida para Coutinho finalizar de primeira, no contrapé de Everson.

Foi o primeiro gol do camisa 11 em São Januário desde seu retorno, em sua melhor partida com a camisa do Vasco no ano. Ele foi muito aplaudido ao ser substituído por Dimitri Payet.

Nova formação do Vasco funciona

Ídolo e técnico interino do Vasco, Felipe Maestro experimentou uma nova formação no time. Com os principais pontas — Adson e David — machucados e os demais em má fase, o treinador abdicou do jogo focado nos flancos.

Para isso, escalou três volantes — Hugo Moura, Mateus Carvalho e Jair —, com Coutinho como camisa 10 e Alex Teixeira e Vegetti fazendo dupla de ataque, numa espécie de 4-4-2 losango.

A formação funcionou e o time carioca dominou o Atlético-MG em praticamente toda a partida, mostrando solidez no meio de campo e repertório ofensivo com as subidas dos laterais, além da liberdade criativa para Coutinho.

Atlético-MG em crise

Após perder as finais da Copa do Brasil e, mais recentemente, da Libertadores, o Atlético-MG vê a crise aumentar com uma nova derrota no Brasileirão. No campeonato, o time não vence há quase dois meses, há nove jogos.

Contando todas as competições, o Galo venceu pela última vez em 22 de outubro, no jogo de ida da semifinal da Libertadores, contra o River Plate.

O risco agora, após ficar sem chances de ir para a Libertadores, é que o Atlético-MG fique até mesmo sem vaga na Copa Sul-Americana.

Situação da tabela e próximos jogos

Com a vitória, o Vasco chega a 47 pontos, na 11ª posição, e pode garantir a vaga na Copa Sul-Americana de 2025 ainda nesta quarta-feira, a depender dos resultados da rodada.

Na última rodada, o clube carioca visita o Cuiabá, já rebaixado, na Arena Pantanal. A partida está marcada para domingo (8), às 16h (de Brasília).

No mesmo dia e horário, o Atlético-MG recebe o Athletico-PR na Arena MRV, num confronto direto por vaga na Sul-Americana.