Criminosos acessaram celular de turista de SP antes de assassiná-lo

Os responsáveis pelo assassinato de Henrique Marques de Jesus, de 16 anos, tiveram acesso ao celular do rapaz antes de cometerem o crime. O caso aconteceu entre os dias 17 e 18 de dezembro, em Jericoacoara, no litoral do Ceará, quando o adolescente estava em férias com o pai.

De acordo com investigações da polícia, os criminosos interpretaram gestos feitos por Henrique em fotos postadas na internet, como sinais da facção criminosa de origem paulista, o Primeiro Comando da Capital (PCC) No caso, tratava-se de um número “três” feito com uma das mãos. Com base nisso, e por se tratar de um grupo rival, o crime teria sido cometido.

“As investigações apontam, até o momento, que os criminosos tiveram acesso ao telefone da vítima e, ao verificarem conversas e também algumas fotos, acreditaram que teria algum tipo de ligação ou era simpatizante de um grupo criminoso rival de origem paulista. Então, essa teria sido a motivação do crime”, afirmou o delegado-geral da Polícia Civil do Ceará, Márcio Gutiérrez.

Segundo a Perícia Forense, o adolescente foi espancado até a morte e o corpo, jogado na Lagoa Negra. Não houve ferimentos causados por tiros ou facadas.

Imagem colorida, turista de São Paulo sendo levado a força por suspeitos envolvidos em sua morte – Metrópoles

Suspeitos identificados

Na segunda-feira (23/12), a polícia apreendeu um adolescente suspeito de envolvimento no crime. Além disso, cumpriu um mandado de prisão contra um homem detido no Maranhão, apontado como o mandante do assassinato.

O suposto mandante, cuja identidade não foi revelada, possui uma “extensa ficha criminal”, com antecedentes por homicídios, tráfico de drogas e crimes contra a administração pública.

O adolescente apreendido foi localizado no bairro Barroso, em Fortaleza, e confessou participação no crime, segundo os policiais responsáveis pelas investigações.

Desaparecimento e assassinato

Henrique, que era natural de São Paulo, desapareceu na madrugada da terça-feira (17/12) durante a viagem de férias com o pai. Câmeras de segurança registraram o momento em que ele foi abordado por oito pessoas e levado à força.

Seu corpo foi encontrado na quarta-feira (18/12), na Lagoa Negra, uma área isolada e pouco movimentada durante a noite. Pai e filho estavam há cerca de uma semana em Jericoacoara, famoso destino turístico no litoral cearense.

A Secretaria da Segurança Pública do Ceará informou que todos os envolvidos no crime foram identificados e espera concluir as prisões até o fim desta semana.