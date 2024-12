Dancinha, não! Jogador é expulso por provocar rivais. Veja vídeo

O alemão Kwadwo Baah, jogador do Watford, foi expulso após a provocar a torcida e os jogadores do Portsmouth com uma dancinha. A situação ocorreu nessa quinta-feira (26/12) na vitória do Watford por 2 x 1.

Em jogo válido pela Championship, segunda divisão do futebol da Inglaterra, o Watford venceu de virada. O Portsmouth começou vencendo com gol de Swanson, mas na segunda etapa os donos da casa viraram a partida com Kayembe e Rocco Vata, aos 90 minutos.

Após o apito final, Kwadwo Baah se virou para o setor visitante e provocou a torcida rival. Em seguida, o atacante dançou em direção aos atletas do Portsmouth, que foram cobrar o alemão pelo ato com a torcida.

A dancinha em referência ao jogo Fortnite consiste em fazer um “L” com os dedos na altura da testa e saltar. O gesto significa “looser”, “perdedor” em português.