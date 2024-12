Dayan reforça a equipe da APADE na disputa da Superliga B

O líbero acreano Dayan é um dos reforços do time da APADE, do Pará, para a disputa da Superliga B. A equipe paraense começa nesta terça, 3, contra o time de Araucária, no Paraná, a caminhada em busca de uma vaga na Superliga. O torneio tem 14 equipes na disputa e o campeão e vice irão garantir o acesso.

“Foi uma negociação muito rápida. Recebi o convite na última semana e resolvi encarar mais um desafio. Temos um excelente projeto e o objetivo é tentar chegar na elite do vôlei nacional”, disse Dayan.

A partida entre Araucária e APADE terá transmissão do Canal Vôlei Brasil, a partir das 17h30 (hora Acre).

Campeões olímpicos

A Superliga B terá campeões olímpicos na disputa. Ouro em Barcelona 92, Marcelo Negrão comanda o projeto e o time do Norde Vôlei, do Ceará. Seu companheiro na histórica conquista, Talmo é treinador do Montes Claros, de Minas Gerais. Três vezes medalhista olímpico – ouro em Atenas 2004 e prata em Pequim 2008 e Londres 2012 -, Rodrigão é o técnico do Praia Grande, de São Paulo.