De imigrante a cidadão acreano: a trajetória do dentista que adotou o Acre como lar há 19 anos

Na última sexta-feira (13), o cirurgião-dentista Tony David Gavino Estrella foi homenageado com o título de Cidadão Acreano pela Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). A honraria foi entregue pelo deputado estadual Gilberto Lira, em reconhecimento à contribuição do profissional para a saúde pública no estado.

Natural do Peru, Estrella compartilhou sua trajetória em entrevista à coluna Douglas Richer, do ContilNet. Ele revelou como o Acre transformou sua vida desde que chegou à região, em 2005.

“Eu vim para o Brasil pela fronteira com o Peru, buscando uma pós-graduação. Cheguei a Rio Branco e logo percebi que a realidade era muito diferente do meu país. Apesar das dificuldades, como o idioma, encontrei pessoas receptivas, amigáveis e prestativas, que me ajudaram muito nesse início”, relembrou.

A mudança de rumo começou quando conheceu o então prefeito de Manoel Urbano, Manoel Almeida, que lhe ofereceu a oportunidade de atuar como dentista na prefeitura ou na saúde indígena. A decisão de trabalhar com comunidades indígenas foi marcante para sua carreira.

“Fiz uma viagem às aldeias e vi de perto a carência por saúde e educação, mas também a felicidade dessas pessoas com o pouco que tinham. Isso me motivou a contribuir com a saúde indígena pela Funasa. Foram sete anos incríveis, passando por lugares como Assis Brasil, Manoel Urbano e Pauini, onde conheci pessoas incríveis e fiz amigos que levo para a vida inteira”, destacou.

O dentista também falou sobre a importância de sua família na jornada. “Minha esposa, que conheci no trabalho, foi essencial para superar desafios. Casamos em 2007 e, juntos, enfrentamos muitas dificuldades, mas também celebramos alegrias e conquistas. Agradeço a ela por seu amor e companheirismo incondicional.”

Em 2012, Estrella foi aprovado em concurso da Prefeitura de Sena Madureira, onde atua como cirurgião-dentista de uma equipe de saúde da família. Ele expressou gratidão à cidade, que o acolheu e proporcionou oportunidades.

“Nesses 19 anos no Brasil, especialmente no Acre, só tenho a agradecer. Este estado me deu tudo: trabalho, amigos, uma família. É impossível não sentir amor e gratidão por este lugar que hoje chamo de lar.”

Ao receber o título de Cidadão Acreano, o dentista encerrou com uma reflexão: “Sobretudo, agradeço a Deus. Foi Ele quem guiou meus passos e me deu força para trilhar este caminho. O Acre não é apenas onde trabalho; é onde pertenço.”

