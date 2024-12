“De mim vocês podem esperar tudo, inclusive nada”, diz Anitta após ganhar troféu Vanguarda no Multishow

Na noite de terça-feira, (3), Anitta foi a grande vencedora do Troféu Vanguarda no Prêmio Multishow 2024, consolidando ainda mais seu status como uma das principais artistas do cenário musical brasileiro e de outros países.

Durante a cerimônia, a cantora fez um discurso impactante, revelando sua vontade de mudar algumas coisas em sua vida e afirmando que está pronta para explorar novas possibilidades.

“De mim vocês podem esperar tudo, inclusive nada. E tenho certeza que terei meus fãs comigo, no tudo ou no nada”, declarou Anitta, enquanto recebia o prêmio das mãos da cantora Fernanda Abreu. Suas palavras refletem uma nova fase em sua carreira, marcada por liberdade e autoconfiança.

Além de receber o prêmio, Anitta também encantou o público com uma apresentação vibrante. Vestida com uma roupa provocante na cor vermelha, a artista trouxe uma performance cheia de energia e ousadia, mostrando que está mais do que nunca disposta a se reinventar.

Em um momento inesquecível, ela cantou sob a chuva, deixando a plateia em êxtase e reforçando sua habilidade de criar experiências memoráveis para os fãs.

Anitta não só conquistou um prêmio, mas também reafirmou sua posição como uma artista que não tem medo de se arriscar e que continua a surpreender com seu talento e carisma. Os fãs, com certeza, podem esperar muito mais dela nos próximos capítulos de sua brilhante carreira.