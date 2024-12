Defesa de Houston funciona, segura Curry, e Rockets avançam na NBA Cup

“Ataques vencem jogos, defesas vencem campeonatos”. O clichê do mundo esportivo geralmente se aplica a torneios de pontos corridos, ou em longas séries eliminatórias. Raras vezes a frase é aplicada a um jogo de eliminação simples. Mas na NBA Cup, o Houston Rockets mostrou como uma defesa enérgica e bem aplicada pode significar uma classificação – e até o fim de um tabu. Com muita força e aplicação na marcação, a equipe do Texas bateu o Golden State Warriors por 91 x 90 e se classificou para a semifinal da Copa.

Sem Andrew Wiggins, com lesão no tornozelo, os Warriors começaram a partida com Hield e Podziemski na ala. Mas quem se destacou foi Kuminga, autor de mais da metade dos pontos da equipe na primeira parcial. Isso porque os Rockets fecharam todos os caminhos para as tradicionais linhas de passe geradas a partir da movimentação sem a bola de Golden State. Travado, o ataque de Curry e companhia pouco conseguiu produzir.

Aos poucos Houston foi ficando mais solto na partida, chegando a 14 pontos de frente no segundo período, após grandes jogadas de Jalen Green e Sengun. Na defesa, A dupla Amen Thompson e Tari Eason deu conta do recado, trazendo muita energia do banco de reservas.

Mas no terceiro quarto os Warriors encontraram o caminho dos chutes do perímetro. E não foi com Curry, que não arremessou para três na parcial, mas sim com Buddy Hield, que anotou três chutes. O volume ofensivo de GSW fez o placar subir rapidamente, garantindo a liderança para os visitantes.

Após as orientações de Ime Udoka, porém a defesa dos Rockets voltou a ganhar tração, enquanto Steve Kerr optou por deixar Hield no banco em detrimento de Lindy Waters e Podziemski. A estratégia não funcionou, mas a vantagem seguiu com os Warriors até os minutos finais, quando VanVleet acertou uma bola muito difícil da zona morta, recolocando os anfitriões no páreo. As posses seguintes tiveram bom aproveitamento de Green e Sengun, enquanto do lado de Golden State as tomadas de decisão foram ruins. Curry ainda teve a chance de virar na última posse após conseguir se desvencilhar da marcação, em arremesso frontal do perímetro, mas a bola parou no aro: 91 x 90.

Com a vitória, além da classificação inédita para a semifinal da NBA Cup, os Rockets encerraram um jejum de 15 partidas sem vencer os Warriors.

Próximos jogos:

Os Rockets voltam à quadra no próximo sábado (14), às 22h30 (de Brasília), contra o Oklahoma City Thunder, na semifinal da NBA Cup, com transmissão do Disney+. Já os Warriors aguardam a definição da tabela pela NBA.

Estatísticas:

Alperen Sengun: 26 pontos, 11 rebotes, 5 assistências e 3 roubos;

26 pontos, 11 rebotes, 5 assistências e 3 roubos; Jabari Smith Jr.: 15 pontos;

15 pontos; Jalen Green: 12 pontos, 4 rebotes, 3 assistências e 3 roubos