Deputado mostra asfalto esfarelando na BR-364 e imagens impressionam: “Dinheiro jogado fora”

O atual presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Luiz Gonzaga (PSDB), surpreendeu seus seguidores na tarde desta segunda-feira (30) mostrando a péssima qualidade do asfalto na BR-364, entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

No vídeo divulgado em seu perfil no Instagram, o deputado pega um pedaço do asfalto e quebra nas mãos, chegando a esfarelar.

“Pessoal, vocês sabem porque está tendo tanto buraco onde já foi tapado? É que a qualidade do asfalto é essa aqui. Má qualidade. Quebra todo e racha. O problema é que o asfalto não presta, é de má qualidade. Isso aqui é dinheiro jogado fora”, destacou o parlamentar.

VEJA O VÍDEO: