Evandro Gama é o acreano e caminhoneiro que passou pela ponte entre o Maranhão e Tocantins, que veio a desabar no último domingo (22) e contou sobre a experiência. O homem vinha do Pará, com uma carga de materiais de limpeza. A informação é do site Acre News.

O homem passou pelo local por volta do meio dia da última sexta-feira (20), na ponte entre Estreito ( MA) e Aguiarnópolis(TO), e afirmou que já era perceptível as condições ruins da ponte.

“Eu passei por lá na sexta feira e no domingo cheguei em São Paulo no início da tarde. Fiquei espantado quando recebi a notícia dessa tragédia. Soube que muitos colegas já haviam alertado sobre as péssimas condições em que ela se encontrava”, disse ele ao AcreNews

Até o momento, foram confirmadas quatro mortes, sendo elas: uma mulher de 25 anos, uma criança de 11 anos, um homem de 42 anos e uma mulher de 45 anos. Um homem de 36 anos foi localizado com vida e outros 12 adultos e duas crianças seguem desaparecidas. Ao todo caíram, pelo menos, oito veículos no rio, sendo quatro caminhões, duas motos e dois carros.