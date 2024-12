Diretoria do Humaitá acerta o empréstimo do meia Thon Braga

A diretoria do Humaitá concluiu a negociação do meia Thon Braga, um dos destaques da equipe na disputa do Campeonato Estadual de 2024, com o Concórdia, de Santa Catarina.

“Realizamos essa negociação em parceria com a Rio Soccer e a F10 Agency. O Thon é um atleta de alto nível e vai disputar a primeira divisão em Santa Catarina”, comentou o presidente do Tourão, Igor Cotta.

Para o técnico Kinho Brito, o Humaitá perde um atleta diferenciado, mas é preciso entender as negociações do futebol e o futuro do atleta.

“O Thon é diferenciado e por isso vai jogar em um dos principais estaduais do Brasil. Vamos trabalhar para encontrar um bom substituto”, afirmou.