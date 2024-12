Diretoria do Vasco anuncia a contratação do zagueiro Kassiano

A diretoria do Vasco anunciou nesta quinta, 26, a contratação do zagueiro Kassiano, 29. O atleta atuou por dez anos no Fluminense, oito na base, e esteve por sete temporadas jogando na Europa.

“Conseguimos fechar com um atleta de excelente nível. O Kassiano vai ser uma peça importante na construção de um time forte”, comentou o técnico Eric Rodrigues.

Juan e Jota

O meia Juan e o atacante Jotas também estão fechados com o Vasco para a disputa do Campeonato Estadual.

“Trabalhamos muito para fecharmos com esses dois atletas. Estamos tentando fechar um elenco forte porque a meta é a conquista do título”, afirmou o treinador.

Volta ao trabalho

Após um período de descanso para o Natal, os jogadores vascaínos voltaram ao treinamento nesta quinta. A chegada na capital acreana será no dia 11 de janeiro.Foto Vasco: Kassiano é uma das principais contratações para o Estadual

