Documentário mostra lutas da líder comunitária acreana Maria José Pires, sucessora de João Eduardo

Parte da história da habitação popular e do movimento comunitário de Rio Branco, inclusive com as lutas e as redes de intrigas que culminaram com o assassinato do líder João Eduardo do Nascimento, será exibida no início da noite está terca-feira ( 17). A exibição será a partir das 19 horas no Cine Teatro Recreio, espaço da Fundação de Cultura Elias Mansour, com o documentário “Entre Tantas Marias”.

O documentário, de mais de 26 minutos, conta a história das lutas da líder comunitária Maria José Pires, uma cearense que se mudou com a família para o Acre ainda criança e, na juventude, se envolveu com o movimento eclesial de base da Igreja Católica e com o movimento comunitário, no final dos anos de 1970.

Nesta caminhada ela travou contato com líderes comunitários como João Granjeiro e João Eduardo, além dos religiosos Leôncio Asfury e Moacir Grechy, respectivamente, padre e bispo da Prelazia do Acre.

Além deles, encontrou pelo caminho personalidades como o então advogado Arquilau de Castro Melo e os jornalistas Tião Maia e Oscar Xavier, que acompanharam suas lutas e as divulgaram na imprensa e que participaram do documentário contando suas histórias e falando de Maria José Pires.

Ela também conta em depoimento o que viveu naqueles tempos. No documentário, surgem detalhes esclarecedores sobre o assassinato de João Eduardo do Nascimento. Maria da Luz, a assistente de produção do documentário, é filha da principal personagem

Ficha técnica

PRODUÇÃO – ALBERAN MORAES

DIREÇÃO – ADALBERTO QUEIROZ

EDIÇÃO – ANTÓNIO MACEDO E JOÃO GABRIEL

REPÓRTER CINEMATOGRÁFICO – ANTÔNIO MACEDO

NARRAÇÃO – MARIA DA LUZ

ASSISTENTE DE PRODUÇÃO – MARIA DA LUZ

MÚSICA/COMPOSIÇÃO: ENTRE TANTAS MARIAS – ALBERAN MORAES

VOZ – JÉSSICA PIRES

MÚSICA/COMPOSIÇÃO: JOÃO FLORES BROTARÃO – PADRE ASFURY

VOZ – PADRE ASFURY

VIOLÃO – ALBERAN MORAES

ACERVO FOTOGRÁFICO – SÉRGIO VALE

ACERVO FOTOGRÁFICO – MARIA DA LUZ E ALBERAN MORAES

