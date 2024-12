Dono de lotérica autor de bolão premiado na Lotofácil revela estratégia para Mega da Virada

Responsável pela aposta que faturou R$ 1.707,049,20 no concurso 3261 da Lotofácil, no dia 5 deste mês, o gerente da lotérica Grande Prêmio, em Belo Horizonte, vai repetir a estratégia de fechamento matemáticos nas apostas da Mega da Virada. O concurso especial da Caixa Econômica Federal será sorteado no dia 31 deste mês e tem previsão de pagar R$ 600 milhões, maior prêmio da história da loteria brasileira.

O fechamento é um agrupamento de uma certa quantidade de números, que garante uma premiação mínima. O objetivo do fechamento é eliminar jogos com quadras, quinas repetidas. Há programas específicos que fazem fechamentos. A lotérica Grande Prêmio usa um deles para fazer os bolões.

“O que está tendo muito saída são os fechamentos. Chegamos a fazer um fechamento com dois mil jogos de sete dezenas e esgotou. Estamos fazendo outros fechamentos, com seleção de números”, explicou Roberto Magalhães, gerente da Grande Prêmio.

Veja um exemplo de fechamento para um bolão da Mega da Virada: o apostador escolhe 12 dezenas e seleciona o prêmio da quadra. O programa do fechamento cria combinações de apostas simples de 6 dezenas que asseguram essa condição. É claro que o apostador precisa contar com a sorte para essa combinação ocorrer no mesmo bilhete.

Lotofácil

A estratégia de fechamento foi usada no bolão premiado no concurso 3261 da Lotofácil. Ao todo, 30 cotas foram premiadas, sendo quase R$ 57 mil por cota. Duas delas sobraram e o prêmio ficou para o dono da loteria.

Mega da Virada

Em 2023, uma aposta de Bom Despacho, que fica a 159 km de Belo Horizonte, foi uma das cinco vencedoras. As outras quatro foram de Salvador, na Bahia, Redenção, no Pará, Ipira, em Santa Catarina, e uma aposta no canal eletrônico da Caixa Econômica Federal. Os números que garantiram o prêmio foram 21 – 24 – 33 – 41 – 48 – 56. Cada aposta ficará com R$ 117,7 milhões, já que o prêmio precisa ser dividido.

Chances

Para quem aposta o bilhete simples (que custa R$ 5), a probabilidade de acertar as seis dezenas é de uma em mais 50 de milhões. Já para quem preenche o jogo de 20 dezenas, que custa quase R$ 194 mil, a chance aumenta consideravelmente: uma em 1.292.

Como jogar

A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser feita em lotéricas de todo o Brasil ou pela internet. Basta escolher seis números de 1 a 60. O prêmio vai para o apostador que acertar os seis números sorteados. Também é possível ganhar prêmios acertando quatro ou cinco números.

Como jogar on-line?

Qualquer pessoa acima maior de 18 anos pode apostar por meios dos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal. A aposta mínima é de R$ 20 e a máxima de R$ 500. A aposta pode ser paga com Pix, cartões de crédito e débito.

O apostador tem a opção de escolher a quantidade de números e também deixar que o sistema defina aleatoriamente. O usuário também pode recorrer a sites que geram números aleatórios para jogos