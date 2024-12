Doze pessoas são encontradas mortas em resort de esqui na Geórgia

Doze pessoas morreram em um resort de esqui na Geórgia, aparentemente intoxicadas por monóxido de carbono, em um incidente trágico ocorrido no sábado (14).

As vítimas foram encontradas em uma área dormitório situada no segundo andar de um restaurante indiano na estação de esqui de Gudauri, localizada ao norte do país. A polícia local investiga as causas da morte e não encontrou sinais de violência nos corpos, que incluem 11 estrangeiros e uma pessoa de nacionalidade georgiana.

As primeiras investigações apontam para a possível intoxicação por monóxido de carbono, gás venenoso sem cheiro. A suspeita é de que um gerador a gasolina, acionado após uma falha de energia na noite anterior, tenha produzido o gás fatal. O aparelho estava localizado perto dos quartos onde as vítimas foram encontradas.