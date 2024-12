Duas crianças estão entre os 15 desaparecidos após queda de ponte entre Tocantins e Maranhão

A construção ligava os municípios de Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA) e faz parte da rodovia BR-226, que liga Belém a Brasília. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) determinou a interdição total da ponte. A queda da estrutura provocou uma morte.

“Com tristeza, recebi a informação agora que parte da ponte que liga Aguiarnópolis a Estreito, no Maranhão, desabou agora há pouco. Com isso, nós tivemos vítimas. Acabei de conversar com o prefeito de Aguiarnópolis […] ele falou que perdeu uma pessoa da cidade. Caíram veículos, motocicletas. Estou falando com o Corpo de Bombeiros já, que está se deslocando de Araguaína para a região”, confirmou o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos).

O vereador eleito por Aguiarnópolis Elias Junior (PRB-TO) gravava um vídeo perto da ponte quando foi surpreendido ao perceber o início do colapso da construção.

Vereador grava vídeo no momento em que ponte começa a desabar

“Vou mostrar para vocês, quero que esse vídeo chegue até as autoridades competentes, […] deputados federais, senadores. Essa ponte já tem mais de 60 anos de existência, e, como vocês podem ver através das redes sociais, o noticiário tem mostrado bastante […] a ponte não está mais suportando o grande fluxo de veículos pesados que passam por aqui”, explica o Junior.

Em seguida, ele começa a mostrar rachaduras no solo, justamente no momento em que a pessoa que filmava nota a abertura de uma fenda na construção, começa a correr e pede que o vereador faça o mesmo. A gravação é interrompida no momento em que uma fenda já está aberta na ponte, mas sem ela ainda ter cedido por completo.

Segundo relatos de testemunhas que viram o momento do desabamento, entre 100 e 150 metros da construção ruíram e caíram no Rio Tocantins. Ao menos uma carreta passava pelo local e caiu sobre o curso de água.

Investimento na reconstrução

O ministro dos Transportes, Renan Filho, anunciou nesta segunda-feira a edição de um decreto emergencial para reconstrução da ponte. A previsão é que seja desembolsado entre R$ 100 milhões e R$ 150 milhões.

Renan Filho, que esteve no local nesta segunda-feira, também anunciou a abertura de uma sindicância para apuração dos responsáveis pelo desastre.

— Nós estamos com emergência decretada para contratar a reconstrução da ponte ainda dentro do exercício de 2024. Isso será um trabalho de muita resolutividade por parte do Ministério dos Transportes para que se consiga ter esta obra no que concerne não apenas à reconstrução, mas também à retirada dos escombros, avaliação dos danos causados, acompanhamento da obra e a execução das futuras obras — disse Renan Filho.

Ele prometeu entregar a estrutura ainda em 2025.

— Além do contrato neste ano esperamos nos primeiros dias de 2025 dar ordem de serviço para todas as obras de engenharia que serão feitas aqui, com o compromisso de entregar esta ponte em 2025. Vamos trabalhar dedicadamente para fazer desta nova ponte um case de resolutividade — acrescentou.