Dulcineia Benício é eleita presidente do TCE-AC para o biênio 2025-2026; veja demais nomeações

O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) realizou, em sessão especial no plenário, a eleição e posse da conselheira Dulcineia Benício de Araújo como presidente para o biênio 2025-2026. A escolha, feita por aclamação e em votação aberta, destacou o princípio de consenso e rodízio institucional adotado pela Corte.

Além de Dulcineia, os demais cargos de liderança foram definidos durante a solenidade:

Vice-presidente: Ronald Polanco;

Ronald Polanco; Corregedor: Ribamar Trindade;

Ribamar Trindade; Diretora da Escola de Contas: Naluh Gouveia;

Naluh Gouveia; Ouvidor: Antônio Cristóvão;

Antônio Cristóvão; 1ª Câmara: Antônio Jorge Malheiros;

Antônio Jorge Malheiros; 2ª Câmara: Valmir Ribeiro.

Ao assumir o cargo, Dulcineia destacou seu compromisso com a transparência e eficiência na gestão pública. “Nossa missão é fortalecer o controle externo, promover a redução de desigualdades e avançar na consolidação de uma democracia participativa”, afirmou.

A nova presidente sucede Ribamar Trindade, que encerra sua gestão com a entrega da reforma completa da sede do Tribunal, uma obra de R$ 30 milhões. A modernização incluiu sistemas sustentáveis, como energia solar, captação de água da chuva e um projeto arquitetônico voltado à eficiência e segurança.

Perfil da nova presidente

Dulcineia Benício de Araújo integra o TCE-AC desde 2006, tendo ocupado anteriormente cargos como vice-presidente, diretora da Escola de Contas, ouvidora e corregedora. Formada em direito pela Universidade Federal do Acre (UFAC), possui especializações em direito constitucional e gestão no Poder Judiciário pela FGV, além de treinamentos em gestão pública e combate à corrupção.

A cerimônia também reforçou o papel do Tribunal na modernização das práticas administrativas e no fortalecimento do controle externo no estado do Acre.