É mais fácil ganhar na Mega da Virada ou ser atingido por raio? Saiba chances de ganhar prêmio milionário

Concurso especial mais aguardado do ano, a Mega da Virada acontece no dia 31 de dezembro e promete pagar o prêmio recorde de R$ 600 milhões. Quem for fazer uma fezinha basta acertar 6 dezenas para torna-se um multimilionário. Se já comprou o bilhete, saiba que as chances podem aumentar a depender da quantidade de números que escolher.

Em uma aposta simples, por exemplo, a probabilidade de acerto é de uma em 50 milhões 63 mil e 860 – número superior ao que representa a população do Estado de São Paulo, que conta com mais de 44 milhões de residentes, segundo dados atualizados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Para se ter uma noção, em média, claro que depende do país, do local e das condições, a chance de ser atingido por um raio é muito maior que ganhar na Mega da Virada. Segundo especialista a probabilidade de ser atingido por um raio é de um em um milhão, 50 vezes maior do que a possibilidade de acertar os seis números do sorteio.

Assim como os outros concursos especiais, a Mega da Virada não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de 6 números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa (com o acerto de 5 números) e assim por diante.

Quais as chances de ganhar na Mega da Virada?

Para ganhar a Mega da Vidara, é preciso ter muita sorte: a chance de levar o prêmio principal gira em torno de 1 para 50 milhões para apostas de seis números. Caso o jogador opte por apostar em mais números, em um bolão, as chances aumentam. Para quem aposta em 20 números (de 60) tem uma chance de 1.292 de ganhar. Entretanto, deverá pagar R$ 193,8 mil na aposta.

No ano passado, na Mega da Virada 2023 foram sorteados os números 21 – 24 – 33 – 41 – 48 e 56. O prêmio principal, de R$ 558,8 milhões, foi dividido entre cinco apostas vencedoras, sendo que cada ganhador ficou com R$ 117,7 milhões.

Como apostar em um bolão?

Os bolões são apostas feitas em grupo, e para isso é necessário preencher o campo obrigatório no volante ou adquirir cotas em bolões que são organizados pelas lotéricas. Para isso, é cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota. Os bolões custam a partir de R$ 15. As apostas em bolão podem ser feitas em todas as lotéricas do país.