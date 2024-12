Edivan Maciel lamenta a morte de Rodrigo Pires, “amigo e entusiasta do Agronegócio”

Os momentos de despedida de Rodrigo Pires, que faleceu em um acidente na BR-317, na noite de quinta-feira (19), acontece o velório na manhã desta sexta-feira (20), no cemitério Morada da Paz.

Entre os familiares e amigos presentes no momento, prestando suas últimas homenagens ao homem de 36 anos, estava o secretário adjunto de Agricultura, Edivan Maciel, que falou sobre o impacto de Pires no agronegócio.

“Rodrigo Pires, um entusiasta do agronegócio, um jovem que via lá na frente, apostava no Acre, queria o Acre progredindo. É uma perda irreparável”, diz o gestor

Para além o impacto para o agronegócio, Maciel diz que perdeu um grande amigo no acidente e lamenta a perda.

“Eu, particularmente, perdi um grande amigo. Eu estava revendo minhas fotos com ele, dos últimos cinco anos. Foi o amigo que esteve mais próximo de mim, que esteve sempre ao meu lado, me apoiando, me incentivando, apresentando ideias para que o Acre possa desenvolver a partir da produção rural”, encerrou Maciel, emocionado.