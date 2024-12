Eduardo Velloso leva internet à única Escola Família Agrícola do Acre e amplia investimentos

Na última segunda-feira (9), o deputado federal Eduardo Velloso cumpriu uma importante agenda no município de Acrelândia, onde visitou a Escola Estadual Rural Família Agrícola Jean Pierre Mingan. A unidade é a única do estado a adotar o modelo educativo das Escolas Famílias Agrícolas (EFAs), que alia formação teórica e prática por meio da pedagogia da alternância, atendendo jovens da zona rural.

Durante a visita, o parlamentar entregou uma antena de internet Starlink, garantindo conectividade de qualidade para estudantes e professores. A ação atende a uma demanda antiga da comunidade escolar, que enfrentava dificuldades de comunicação devido à ausência de internet funcional na região.

“Agora, os alunos poderão manter contato com suas famílias durante o período que passam na escola, e a equipe pedagógica terá acesso a ferramentas digitais essenciais para a educação e a gestão da unidade. É um grande avanço para todos”, destacou Velloso.

O deputado já havia visitado a escola em maio deste ano, ocasião em que se comprometeu a destinar R$ 100 mil para a compra de maquinários que auxiliariam na formação prática dos alunos. Contudo, sensibilizado pelas necessidades apresentadas, o parlamentar ampliou o valor para R$ 300 mil, sendo R$ 200 mil destinados à aquisição de equipamentos como carretas, motosserras e roçadores, e outros R$ 100 mil para custeio de cursos e palestras.

“Educação rural é fundamental para o desenvolvimento do Acre. O modelo EFA oferece uma formação que respeita as realidades e os desafios da vida no campo, preparando os jovens para serem protagonistas em suas comunidades. Nosso compromisso é continuar investindo nesse tipo de educação que transforma vidas e fortalece a economia local”, afirmou o deputado.

A Escola Família Agrícola Jean Pierre Mingan é referência no estado, atendendo estudantes de diversas localidades da zona rural. Com a entrega da internet e os novos recursos destinados, a unidade terá condições ainda melhores para oferecer uma educação de excelência aos seus alunos.

O deputado reforçou ainda seu compromisso com o fortalecimento da educação no Acre, especialmente em regiões mais afastadas e com maior vulnerabilidade. “Investir no potencial dos jovens do campo é investir no futuro do nosso estado”, concluiu o parlamentar.