Elenco do Vasco inicia preparação em Cardoso Moreira, no Rio de Janeiro

Sob o comando do técnico Erick Rodrigues, o elenco do Vasco iniciou os treinamentos visando a disputa do Campeonato Estadual, competição programada para começar no dia 25 de janeiro.

“Vamos trabalhar em Cardoso Moreira até o dia 10 de janeiro e no dia 11 o elenco desembarca em Rio Branco para fechar a preparação na Fazendinha”, explicou Erick Rodrigues.

Montagem do elenco

Segundo Erick Rodrigues, os atletas estão chegando em Cardoso Moreira e o objetivo é montar um elenco com capacidade de lutar pela conquista do título”, declarou o treinador.

Quer o bicampeonato

Campeão Estadual em 2024 dirigindo o Independência, Erick Rodrigues tem como uma das metas a conquista do bicampeonato.

“Vamos realizar um trabalho ainda mais consistente. Sabemos das dificuldades da competição, mas é possível tornar o Vasco vencedor”, afirmou o novo comandante vascaíno.