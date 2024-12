“Em alerta máximo até o final de março”, diz Defesa Civil sobre possíveis inundações em 2025

Durante reunião da Defesa Civil Municipal com o Corpo de Bombeiros Militar do Acre, nesta semana, para discutir o SCI (Sistema de Comando e Incidentes) – Preparação para Desastre Hidrológico em Rio Branco, veio o alerta: “Diante do cenário que se apresenta estamos em alerta máximo até o final de março/2025”.

“Esse alerta máximo é porque temos riscos a qualquer momento de enxurradas, a partir de agora. Uma chuva de alta pluviometria, acima de 50mm já é uma preocupação, pois nossos igarapés não comportam tanta água. Por isso o alerta máximo desde agora”, explicou o coordenador da Defesa Civil da capital, coronel Cláudio Falcão.

Sobre uma possível inundação do rio Acre, para 2024 já está descartada, porém existe a probabilidade de alagação nos primeiros meses de 2025.

“Nós temos essa possibilidade que vai aumentando a partir de janeiro e que normalmente, 73% das inundações acontecem no mês de fevereiro e marca, porém, mais em março. Por isso já estamos nesse planejamento’ disse.

O planejamento reforça o compromisso das autoridades em garantir uma atuação coordenada e eficiente diante de possíveis emergências. Nesta quinta-feira, 12, foi realizada uma visita ao Parque de Exposições, como parte desse planejamento.

Ainda na reunião foram apresentados os planos de poder operacional de socorro em inundação gradual e enxurradas. Entre as medidas em andamento, está a apresentação do plano de contingência ao prefeito e aos gestores municipais, marcada para o dia 16 de dezembro. Além disso, foi programado um simulado de operação, previsto para ocorrer entre os dias 15 e 20 de janeiro de 2025, com o objetivo de alinhar as estratégias de resposta.

Previsão de enchente grande

Falcão destacou ainda que é esperado para 2025 que o Rio Acre atinja entre 16 a 18 metros.

“Os dados indicam que podemos alcançar entre 16 e 18 metros em 2025, como ocorreu em anos anteriores. Nossa preocupação é que enchentes desse porte podem afetar até 100 mil pessoas, tanto na zona urbana quanto rural”, alerta.

