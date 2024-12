Em Comissão, Alan Rick defende que médicos formados no exterior não passem por dupla avaliação

Durante Comissão de Educação e Cultura, nesta terça-feira (10), o senador Alan Rick (União-AC) defendeu que estudantes formados em instituições de ensino superior no exterior não tenham que passar por uma dupla avaliação continua.

De acordo com ele, a busca é para que os aprovados no Exame Nacional de Proficiência Médica, relatório do PL 2294/24 lido na mesma data, garanta que os aprovados no novo exame recebam seu registro no CRM e não precisem fazer também o Revalida para atuarem no Brasil.

“Sou favorável que nós possamos fazer uma avaliação criteriosa, como sempre fui favorável ao Revalida. Eu entendo que a matéria é meritória tanto quanto a nossa contribuição a nossa emenda que trata da realização deste exame por aqueles brasileiros que se formam fora do Brasil, e que ao realizarem o exame de proficiência médica estarão automaticamente aptos a terem também seu CRM”, destacou.

Ainda segundo o senador, houve o pedido de vista e a votação será remarcada para a próxima semana.

